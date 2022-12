Acate, in piazza Libertà e al Piano san Vincenzo "Open day" dello sport

Nonostante le condizioni atmosferiche non fossero ideali, si è svolta con successo in Piazza Libertà e al Piano San Vincenzo, ad Acate, l'Open Day dello Sport, organizzato da Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo "Puglisi" e le associazioni operanti in città. Tante le discipline coinvolte, da quelle di squadra a quelle individuali. Sono state premiate le eccellenze e consegnati attestati di partecipazione. I valori dello sport, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche da quello umano, sono stati messi in risalto dal sindaco Giovanni Di Natale e dal dirigente scolastico Salvatore Panagia.

(nella foto tutti i partecipanti riuniti in Piazza Libertà).