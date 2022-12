Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita il Taormina, Betta: da qui alla sosta tutte partite decisive

Al Vincenzo Barone di Modica "new look" scontro al vertice per il campionato di Eccellenza tra Modica e Taormina. Fischio d'inizio alle 15. Tra i padroni di casa ancora out Micoli, Pellegrino e Viglianisi.

Dopo la seduta di rifinitura, diramato l’elenco dei convocati:

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Coria, Misseri S., Prezzabile, Riela, Sangare'

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Pandolfo.

“Contro il Taormina - afferma il tecnico del Modica, Giancarlo Betta - sarà un banco di prova davvero importante. Loro, l’Igea e il Siracusa erano le grandi favorite della vigilia e la classifica dimostra che i nostri avversari di domani, non sono in posizione ‘nobile’ a caso. Hanno una squadra di ottimo livello in ogni reparto, con un potenziale offensivo di fattura egregia, fatta da calciatori che hanno vinto i campionati e sono abituati a vincere. Se qualche volta sono incespicati, è perché questo, è un campionato dove ogni partita va giocata, che non ti consente distrazioni e che è fatto da squadre capaci, anche quelle delle retrovie di classifica. Abbiamo lavorato bene questa settimana e, a parte gli infortunati ‘di lungo corso’, gli altri stanno bene. Chi ha avuto qualche acciacco, è sulla via del completo recupero. Questo di Eccellenza girone B, è un campionato parecchio competitivo; dobbiamo continuare a restare agganciati al treno dei migliori. Il mercato può alterare gli equilibri e domani le prime 6 saranno impegnate in scontri diretti fra loro. Tutto questo, appunto, alla vigilia della sessione invernale del mercato. Ci sono tre partite da qui alla fine del girone di andata e alla sosta e dobbiamo affrontare con piglio e concentrazione massima”.