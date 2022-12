Calcio di Eccellenza. Un Siracusa tutto nuovo con gli acquisti della campagna d'inverno: arrivano anche due nuovi under

Due nuovi rinforzi under per il Siracusa. Sono i difensori Dario Morana (nella foto) e Santi Iuculano che, dopo aver firmato, si sono allenati con i compagni. Il primo è un esterno basso di sinistra classe 2004 che, dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile del Palermo, è approdato alla Don Carlo Misilmeri, squadra con cui ha disputato la prima parte di stagione nel girone A di Eccellenza. Il secondo, classe 2003, è un centrale cresciuto nel settore giovanile del Catania. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato con la Primavera del Catanzaro. Saranno disponibili già per la sfida di domenica sul campo delle Rocca Acquedolcese, che vedrà tornare in panchina il tecnico Gaspare Cacciola dopo una squalifica lunga quasi un mese.

“I nuovi arrivati – ha detto l’allenatore aretuseo riferendosi a Pettinato, Privitera e Iraci – devono portare novità ed entusiasmo. Vengono da tre vittorie di campionato consecutive e sono delle certezze, trattandosi di giocatori di qualità ed esperienza. Da domani in poi ci vorrà un atteggiamento diverso nelle gare esterne, da giocare sempre al massimo e con grande spirito di sacrificio. Troveremo un avversario insidioso e dovremo lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti”. Tutti i giocatori saranno a disposizione dell’allenatore, tranne lo squalificato Carmelo Greco.