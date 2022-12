Assemblea DC a Modena, Cuffaro: lavoro per farla rivivere anche nel resto d'Italia

Sedici Movimenti di forze cattoliche di tutta Italia si sono incontrati, a Modena, per l'Assemblea organizzata dall’ex ministro della DC, Carlo Giovanardi. Il Commissario della DC siciliana, forte dei risultati

raggiunti in Sicilia, e da tutti ampiamente riconosciuti, ha spiegato le ragioni di far rivivere la Democrazia Cristiana e di impegnarsi, tutti insieme, sotto il simbolo della DC per presentare la lista nelle regioni dove si voterà. “Se l’abbiamo fatto in Sicilia, lo possiamo fare anche nel resto d’Italia ed io sto lavorando in questo senso - ha dichiarato il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. La DC è un ideale, una

evoluzione di idee, una convinzione di coscienze. La DC non può essere soltanto una unione di forze cattoliche ma deve essere una aspirazione collettiva, un partito autonomo libero, aperto e plurale e deve riproporsi nell'impegno e nella lotta della vita politica nazionale”.