Brasile, Pelè è gravissimo: trasferito a Cure palliative

"Pregate per il re". Il messaggio social di Kylian Mbappè per Pelè riassume lo stato d'animo del mondo, del calcio, ma non solo. Le indiscrezioni che arrivano dal Brasile non fanno presagire nulla di buono.O Rei, che dallo scorso anno lotta contro un tumore all'intestino, sarebbe stato trasferito nel reparto per le cure palliative dell'ospedale Albert Einstein perché non risponderebbe alle terapie chemioterapiche. Lo riporta A Folha de S.Paulo, e la notizia, che al momento non è stata nè smentita nè confermata dalla struttura ospedaliera, ha fatto presto il giro del mondo.

Il campione in tarda serata ha deciso di tranquillizzare i tifosi: "Cari amici, voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!", ha scritto Pelè su Instagram.