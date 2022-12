Maltempo, a Milazzo è tornata la luce: a Barcellona riaperte le strade

Si effettua in queste ore il bilancio dei danni della bomba d'acqua che si è abbattuta ieri nel messinese, in particolare nei Comuni di Milazzo e Barcellona. Nel primo, soccorsi e interventi fino alle 3.30 della scorsa notte per ricominciare alle 6 del mattino: "Abbiamo ripristinato la luce in tutta la città e salvato le persone intrappolate nell'acqua nelle proprie case - spiega all'Italpress il sindaco Pippo Midili - ci sono due famiglie sfollate che abbiamo trasferito in un b&b. Oggi c'è il sole e l'emergenza adesso è evitare che l'acqua con terra e detriti si indurisca e si trasformi in pericoloso fango, più difficile da smaltire perché servono attrezzature specifiche. Ancora tantissime abitazioni, in particolar modo nella zona della Piana, sono allegate dunque sono in giro varie squadre di Protezione civile e Forze dell'Ordine per risolvere gli ultimi casi. Il centro commerciale Parco Corolla ha registrato un allagamento con danni alle merci sul pavimento in vari negozi ma oggi riaprirà regolarmente".