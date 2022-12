'Mediaree Itaca', Siracusa capofila per dieci Comuni in rete per la digitalizzazione

Si terrà domani alle 11,30, nella sala “Archimede” di piazza Minerva 5 a Siracusa, la conferenza di presentazione di “Mediaree ITACA – Dalla smart city alla smart area” annullata qualche giorno fa per il maltempo.

Il progetto ha l’obiettivo di mettere in rete dieci comuni per migliorare i servizi ai cittadini e la loro qualità della vita. Capofila è Siracusa e hanno aderito Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino. Il progetto è promosso dall’Anci ed è finanziato dal Pon Governance 2014-2020.

Parteciperanno: il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; il capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa, Renata Giunta, project manager di “Mediaree ITACA”, oltre ai rappresentanti dei due partner del progetto: Gino Grasso di Eht e Carmelo Iocolano di Red Tomato.

La digitalizzazione dell’area vasta, proposta dal Patto di responsabilità sociale, sarà definito attraverso un percorso partecipato con cittadini e stakeholder. Punta a innovare l’organizzazione dei servizi esistenti e a introdurne dei nuovi così da accrescere l’efficienza della pubblica amministrazione.