Ibla Acque, Italexit: bene la Società in house ma i Comuni hanno letto le relazioni?

"In osequio al referendum del 2011 l’acqua è e deve rimanere un bene pubblico e a gestione pubblica salutiamo quindi con grande favore la scelta della Società in house costituita tra i dodici Comuni della provincia di Ragusa. Ciò, non deve, però, portare a ripetere la consolidata esperienza della stragrande maggioranza delle società pubbliche destinate al fallimento trascinandosi dietro problemi finanziari che hanno coinvolto i bilanci pubblici, i fornitori, gli utenti e le famiglie delle maestranze assunte per lo più con modus operandi che rispondono più a esigenze elettorali che alla funzionalità della struttura.

Leggendo gli atti e le relazioni approvate dall’assemblea dei soci il rischio di andare incontro ad un ennesimo fallimento è reale. Ci chiediamo se i Consigli Comunali che hanno approvato l’adesione alla Società IBLA ACQUE hanno preso visione delle relazioni". Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale di Italexit, Emanuele Cavallo.

"Emergono con imbarazzante chiarezza - continua la nota - l’approssimazione sul reperimento delle risorse finanziarie puntando sui finanziamenti ipotetici, non essendocene ancora approvati, del PRNN e senza prevedere un eventuale piano “B” in caso di bocciatura degli stessi, sul reclutamento del personale per riempire il corposo organico di 205 dipendenti, tra dirigenti, quadri e operai specializzati, che dovrebbe essere attinto tra gli attuali operatori dei comuni dietro attività di persuasione degli amministratori, dalle società private che attualmente gestiscono il servizio idrico, come nel caso dei Comuni di Santa Croce Camerina e Ragusa, dalle municipalizzate ove esistenti ed il resto tramite bando di concorso da affidare eventualmente a società specializzate.

In questa prima fase i comuni dovrebbero apportare un capitale di 15 milioni di euro e a leggere delle difficoltà del Libero Consorzio di Ragusa nel versare 155 mila euro di arretrati, non milioni, tant’è che si è dovuto ricorrere ad una rateizzazione in tre anni, da l’idea di cosa potrebbe essere il futuro di questa società. Un calvario. Ma cosa succede se non si riesce a reperire i finanziamenti pubblici? Si parla di decine di milioni si euro. Quanto toccherà sborsare agli utenti? Nessun cenno a questa ipotesi. Tra l’altro sono gli stessi vertici della società a manifestare le criticità rispetto agli equilibri finanziari.

Oltre a quanto abbiamo detto sopra, per dare l’idea di che cosa stiamo parlando in termini di approssimazione, citiamo un passo contenuto in uno degli atti approvati dall’Assemblea della IBLA ACQUE:

“Il Presidente in ordine al quarto punto all'ordine riguardante l'approvazione delle Analisi delle criticità del S.I.I. passa la parola al Direttore. Il Direttore prende la parola ed espone ai presenti che l'Analisi delle Criticità sono state estrapolate dal Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa. L'Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A. Ingegnere Francesco Poidomani specifica, così come indicato nel documento, che tali criticità sono dovute: Atto di Consiglio Pag. 9 - alla mancanza di conoscenza delle strutture e mappature delle reti; - criticità nell'approvvigionamento riguardante i pozzi; - mancanza di interconnessione tra le reti dei vari Comuni; - miglioramento della potabilizzazione; - distribuzione, fognatura e depurazione; - servizi all'utenza;” Tutto ciò ha offerto il fianco ad una delle società che aveva manifestato l’interesse a gestire il servizio integrato che ha prontamente presentato ricorso al TAR per l’annullamento di tutti gli atti approvati in questi mesi, con possibile aggravio di spese ed eventuale indennizzo.

Nulla di chiaro rispetto al tariffario e nulla di chiaro su una giusta compensazione per tutti gli utenti che hanno pagato di tasca l’efficientamento delle reti idriche del proprio comune che dal primo gennaio saranno trasferite alla IBLA ACQUE. È il caso, per esempio, del Comune di Santa Croce Camerina la cui gestione della rete idrica fino al 31 dicembre è privata. In questi 10 anni i cittadini di Santa Croce Camerina hanno pagato per ammortizzare le spese del rifacimento della rete idrica e molto probabilmente si dovranno sobbarcare le spese per sistemare la rete idrica colabrodo degli altri comuni nonché le spese per sostituzione dei contatori. Si ha l’impressione di una frettolosa tabella di marcia, probabilmente dovuta ai tempi ristretti per partecipare ai bandi del PNRR o altri strumenti di finanziamento dagli esiti incerti, che apre a scenari poco rassicuranti. Il tutto - conclude Cavallo - nel silenzio assordante degli amministratori dei consiglieri comunali, fatta qualche eccezione, che hanno approvato l’adesione, che riteniamo giusta per la premessa che abbiamo fatto, cosi che la cittadinanza apprenderà il tutto a cose fatte. Invitiamo le forze politiche e la cittadinanza a vigilare nell’interesse degli utenti, degli Enti e del personale che farà la scelta di migrare nella nuova Società"