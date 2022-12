Catania, attivato il dispositivo interforze: controllati 16 locali

A Catania è stato attivato il dispositivo interforze. E' stato dislocato su tre distinte aree di intervento e sono stati garantiti servizi di pattugliamento attivo nelle aree di via Teatro Massimo, piazza Vincenzo Bellini e nell’area di via Sangiuliano e vie limitrofe, dove hanno operato equipaggi della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Locale – Settore Annona, coadiuvati da personale della Polizia Scientifica; sulle vie Gemmellaro e Santa Filomena, dove sono stati impiegati equipaggi della Guardia di Finanza e della Polizia Locale – Settore Annona, e nell’area di piazza Federico di Svevia, dove sono entrati in azione equipaggi dei reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità – NAS e da personale della Polizia Locale.

Con l’impiego di equipaggi della Polizia Locale, precipuamente per gli aspetti riguardanti la viabilità, è stato attuato il complesso piano viario predisposto per attenuare le possibili ripercussioni negative sulla sicurezza urbana.

Nel corso dei servizi eseguiti, complessivamente, sono state controllate 90 persone e 55 veicoli, nonché 16 esercizi commerciali.

Nello specifico, nell’area di via Gemmellaro - via Santa Filomena, Piazza V. Bellini - Via A di Sangiuliano e via Coppola sono state controllate 40 persone, 28 veicoli di cui 6 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo e 16 esercizi commerciali, elevando 28 sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 24.000,00 €.

Nell’area di piazza Federico di Svevia, sono state controllate 50 persone di cui 3 sono state indagate in stato di libertà e 3 sottoposte a perquisizione personale, inoltre venivano controllati 27 veicoli di cui 4 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, elevando 14 sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 13.000,00 €