Si inaugura a Belvedere di Siracusa il presepe monumentale

Sarà inaugurato domani, lunedì 5 dicembre alle 19,30, in via Semaforo a Belvedere di Siracusa, il presepe monumentale di Angelo Di Tommaso. Una tradizione giunta alla 19^ edizione, allestita in una delle vecchie case con tetto di tegole e canne che si trova in quella che, nel 2016, è stata istituzionalizzata come “La strada del presepe”.

Realizzato con sacchi di iuta e gesso, il presepe vanta la presenza di statue in terracotta dell’artista Vincenzo Velardita che provengono da Caltagirone. In primo piano lo zampognaro per questa edizione dedicata ai pastori. Sulla strada verso la grotta i tre Re Magi con il cammello, il cavallo e l’elefante. Il fornaio e la signora che lavora il tombolo. La grotta con le botti e l’ombrellaio. E poi, ancora, giocatori di dama, artigiani, suonatori e animali tra arredamenti realizzati a mano e un’originale illuminazione del cielo e delle grotte a cura dell'associazione Ambiente e salute.