Schianto mortale sulla Gela-Scoglitti: perde la vita imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo di 67 anni, Biagio Cocchiaro, di Gela, è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina sulla strada provinciale 51, Gela-Scoglitti. L'imprenditore era alla guida di un Suv Mitsubishi che, per cause da accertare, si è scontrato con un autocarro proveniente dal senso opposto di marcia. Biagio Cocchiaro è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e l'arrivo dell'elisoccorso. Il Suv viaggiava in direzione Scoglitti, mentre l'autocarro "Iveco 60" era diretto a Gela. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del fuoco.

(FOTO FRANCO ASSENZA)