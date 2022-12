A Ispica e Modica dal 18 dicembre torna la tradizione del presepe vivente

Tutto pronto per la XXV edizione del Presepe Vivente di Ispica , organizzato dalla PromoEventi che si terrà nello scenario delle grotte a ridosso del centro storico nei giorni 18, 25, 26, dicembre 2022 e 1, 6 e 8 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 20,30.

Lo spettacolo propone teatro, musica ed antichi mestieri, tra cultura siciliana ed archeologia, con sei date complessive, sette scene teatrali intervallate da 40 mestieri tradizionali ambientati negli antichi antri rupestri, un km e mezzo di percorso animato da 130 figuranti, che culmina nell’ “Anfiteatro della Natività”, il grande teatro di pietra.

A Modica prenderà il via il 26 dicembre, alle 17:30, la 5^ edizione del Presepe Vivente a cura dell’Oratorio S. Anna. I figuranti sfileranno partendo dalla chiesa San Paolo per dirigersi verso uno dei quartieri storici più famosi della città: nella zona del SS.Salvatore – quartiere Sant’Anna e Cartellone. Il presepe potrà essere visitato, oltre al giorno dell’inaugurazione, anche nei giorni 1-5-6 gennaio 2023, dalle 17 30 alle 22.