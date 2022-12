Palermo, alla Libreria Tante Storie Giusi Battaglia presenta "Viaggio in Sicilia"

Alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo, è la volta della buona cucina e delle ricette più gustose della tradizione siciliana. Sabato 10 dicembre, alle 17, infatti, in Libreria ci sarà una icona della cucina isolana, e non solo: Giusi Battaglia presenterà "Viaggio in Sicilia. Giusina in cucina". Si tratta della seconda opera bibliografica, a un anno di distanza da “Giusina in cucina. La Sicilia è servita”, che descrive tutte le specialità culinarie tipiche della Sicilia. Le Genovesi di Erice, il buccellato, antipasti, primi, secondi e leccornie varie come il misto di fritti che comprende panelle, cazzilli, sfincione, arancine pronte da gustare e una speciale sezione dedicata allo street food: tantissime nuove ricette, tra le più classiche, gustose e curiose di una terra che ha fatto della varietà e della qualità degli ingredienti la sua eccellenza. L'appuntamento di sabato 10 dicembre si presenta, dunque, in perfetta sintonia con l'atmosfera natalizia e con le eccellenze della tradizione gastronomica siciliana. A dialogare con Giusi Battaglia sarà il titolare della Libreria Tante Storie, Giuseppe Castronovo.