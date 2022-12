Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ad Acireale sua città natale

Il senatore Adolfo Urso, ministro della Imprese e del Made in Italy, si e' recato stamani in visita ufficiale ad Acireale, la citta' della quale e' originario e nella quale e' cresciuto prima di approdare, poco piu' che maggiorenne, a Roma dove, poi, si e' affermato, professionalmente e politicamente. "Sono felice di essere qui, primo incontro nel territorio con un Comune - ha dichiarato il ministro Urso - ed e' giusto che lo facessi nella citta' dove ho iniziato la mia attivita', il mio impegno sociale e politico fin dai tempi dell'infanzia. E quell'impegno, quell'esperienza, quella comunita' sono stati molto importanti per cio' che ho fatto successivamente. Porto con me quello spirito e quegli insegnamenti anche oggi nel ruolo che rivesto nel dicastero delle Imprese e del Made in Italy e penso che fosse giusto dare un riconoscimento alla citta' dove ho capito il valore della politica". Al Palazzo di Citta' e' stato ricevuto dal sindaco, Stefano Ali', e dal presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, presenti numerose autorita' civili e militari nonche' i familiari piu' stretti dello stesso ministro. Il primo cittadino acese ha tracciato all'esponente del governo una serie di criticita' che affliggono il territorio, soffermandosi in particolare sulla delicata situazione legata al cosiddetto "terremoto di Santo Stefano", e a riguardo si e' registrato anche l'intervento del dott. Salvatore Scalia, commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Il sindaco ed il presidente del Consiglio comunale hanno donato all'"ex concittadino" una scultura in legno raffigurante lo stemma di Acireale; quindi, il ministro Urso ha firmato il libro delle persone illustri e, poi, ha ascoltato i rappresentanti di alcune aziende partecipate della zona etnea che erogano servizi idrici e che sono alle prese con problemi di varia natura, anche pronte a varare una progettualita' adeguata ai tempi.