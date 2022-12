Gara nervosa fra Sancataldese e Catania: finisce in parità 1 - 1

Il Catania mantiene l'imbattibilità e porta via un punto dal difficile campo di San Cataldo. I rossazzurri di Ferraro sono saldamente in vetta alla classifica con un più 11 dal Locri che insegue. La gara contro la Sancataldese si definisce tutta nel primo tempo. Sono i padroni di vasa a passare in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco.

Xerapadakis va in pressing su Rapisarda nell'area etnea vincendo il contrasto, il pallone finisce sui piedi di Zerbo che, lasciato solo dalla difesa rossazzurra, può sparare a rete.

Il Catania non ci sta ed al 23' agguanta il pareggio. Angolo battuto da Lodi dalla sinistra, palla sul secondo palo dove Rapisarda, lasciato solo, schiaccia di testa, la palla rimbalza sulla traversa, un altro etneo prova il tap-in e centra nuovamente la traversa, arriva Somma che con una zampata batte a rete, Dolenti respinge, per qualche secondo il gol non viene assegnato, finché l'arbitro non si accorge della segnalazione del guardalinee che lo avverte del fatto che il portiere di casa è intervenuto oltre la linea di porta. Nel secondo tempo la Sancataldese ha cercato il colpaccio, ma la capolista non si è fatta sorprendere.

Da segnalare che è stata una partita giocata con i nervi a fior di pelle.

SERIE D - GIRONE I - 14^ GIORNATA - 04/12

Acireale - Mariglianese 2-1

Canicatti' - Paterno' (7/12)

Castrovillari - Ragusa 0-0

Cittanova - Citta' di S. Agata 2-2

Lamezia Terme - Locri 1-3

Real Aversa - Vibonese 1-0

Sancataldese - Catania 1-1

S. Maria Cilento - Licata rinviata

Trapani - San Luca rinviata

CLASSIFICA: Catania 36 punti; Locri 25; Sant'Agata, Lamezia Terme, Vibonese 22; Ragusa 21; Licata, Castrovillari 19; Real Aversa, Trapani 18; San Luca 16; Acireale, Canicattì 15; SM Cilento, Sancataldese 14; Cittanova, Paternò 13; Mariglianese 3. Trapani due gare in meno Canicattì, Paternò, Lamezia Terme, Licata, Mariglianese, Real Aversa, San Luca, SM Cilento una gara in meno Real Aversa un punto di penalizzazione