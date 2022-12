Comiso, fra teatro e fumetto, "L'Oreste inaugura la stagione di prosa al Naselli di Comiso

Un'innovativa interazione tra teatro e fumetto animato, un viaggio tra le riflessioni di un protagonista rinchiuso in manicomio e le continue visite dei suoi fantasmi. È “L’Oreste”, con l’attore Claudio Casadio e le magnifiche illustrazioni di Andrea Bruno, lo spettacolo che apre la stagione 2022/2023 del Teatro Naselli di Comiso. Appuntamento per questo mercoledì 7 dicembre alle ore 21 per l’avvio della rassegna che caratterizzerà la vita culturale della città casmenea da qui a maggio con un cartellone ricco di importanti appuntamenti drammaturgici.

È possibile acquistare i biglietti d’ingresso al botteghino dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20 o su liveticket.it anche usufruendo del bonus docenti e 18app, detrazioni fiscali, sconti speciali under 30 e riduzioni per aderenti a club services, cral aziendali e associazioni convenzionate. Attivo il servizio babysitting, un chiaro invito, piacevolmente accolto, dalle giovani coppie che possono venire in teatro per divertirsi portando i propri figli. Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del Teatro Naselli di Comiso è possibile visitare il sito www.spazionaselli.it e i canali social.