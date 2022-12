Covid, scende il numero dei contagi nel Ragusano: sono 874

Scende il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano, come succede generalmente nei fine settimana quando i tamponi effettuati sono di meno. In totale i positivi sono 874: 854 si trovano in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi per cui i morti sono sempre 635. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 20 Acate, 27 Chiaramonte, 54 Comiso,

1 Giarratana, 36 Ispica, 208 Modica, 1 Monterosso, 80 Pozzallo, 237 Ragusa, 13 Santa Croce Camerina, 65 Scicli, 112 Vittoria.