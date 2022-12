Il Siracusa si sveglia nel secondo tempo e piazza 2 gol alla Rocca Acquadolcese

Il Siracusa domina e vince. Sul campo della Rocca Acquedolcese gli azzurri si impongono 2-0 con i gol di Savasta e Giordano nel secondo tempo. Buono l’approccio al match degli azzurri, che pressano alto ma rischiano tanto al 6’ quando un tiro-cross di Genovese viene deviato in angolo sulla linea di porta da Ababei. Un minuto dopo sono gli aretusei a sfiorare il gol con il colpo di testa alto di Maimone su traversone di Ficarrotta. Al 25’ Montagno viene chiuso in angolo al momento del tiro. Al 37’ lo stesso numero 7 spreca una clamorosa opportunità non riuscendo a metter dentro da pochi metri su cross basso di Ficarrotta.

In apertura di ripresa il portiere Genovese salva i suoi deviando in angolo un tiro ravvicinato di Paolo Genovese. La replica del Siracusa è in un colpo di testa di Palmisano, su angolo di Ficarrotta, respinto da Caserta. Al 9’ bel sinistro da fuori area di Montagno di poco a lato. Poco dopo Palmisano calcia alto da buona posizione al termine di una bella azione. Entra Iraci e il Siracusa va in vantaggio. Al 18’ Ficarrotta crossa per Savasta che approfitta di un intervento errato del portiere e deposita in rete. Al 43’ Ricca sbaglia da buona posizione su assist di Belluso. Al 45’ Giordano raddoppia su cross di Palmisano e il Siracusa festeggia la seconda vittoria consecutiva dopo quella di mercoledì con l’Acicatena.