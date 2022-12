Influenza, l'Australiana è sbarcata in Italia

Torna la stagione dell’influenza e in particolare di quella ‘australiana’ che è arrivata anche in Italia. "Stiamo sperimentando quello che in Australia hanno appena subito, una stagione particolarmente pesante con un inverno (corrispondente al nostro agosto), in cui si è diffusa una nuova variante di virus influenzale che ha determinato la peggiore stagione degli ultimi 5 anni”, sottolinea il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano.

"Questa partenza razzo è legata al fatto che per due anni, mentre eravamo impegnati sul fronte Covid, non ci sono state infezioni che abbiano rinforzato le difese immunitarie. Questo virus ha già colpito i più piccoli, nella fascia 0-4 anni, e ora sta diffondendosi ai loro famigliari”, spiega ancora Pregliasco.Questo virus, riteniamo, ci terrà compagnia per alcune settimane insieme anche a un rialzo dei casi Covid. In questo senso è molto importante non abbassare la guardia”, sottolinea ancora l'esperto.