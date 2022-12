Soci dell'Unitre di Modica a Caltagirone alla scoperta degli artistici presepi

Una comitiva composta da soci dell’Unitre di Modica è stata in gita a Caltagirone. Un viaggio organizzato per visitare, oltre al centro storico della città in coincidenza, fra l’altro, con la festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, i musei tradizionali del presepe ed i laboratori di lavorazione della rinomata e particolarmente apprezzata e ricercata “ceramica di Caltagirone”. E’stata una giornata che, anche per le ottime condizioni meteo, è stata tanto intensa quanto importante, che ha richiamato l’interesse di tutti i partecipanti che hanno avuto l’opportunità di visionare buona parte dei tantissimi presepi presenti a Caltagirone, realizzati e custoditi all’insegna dell’arte, della fede e della tradizione. Fra quelli visitati particolarmente apprezzati sono stati il presepe realizzato sulla riproduzione dei posti più importanti del centro storico della città di Caltagirone (con la natività in piazza Municipio ai piedi della scala di Santa Maria del Monte), i presepi realizzati col sale, col pane e con la pasta ed i tanti presepi in miniatura e fra questi il presepe più piccolo del mondo (visibile con tanto di lente di ingrandimento). Particolare interesse ha destato inoltre il singolare presepe realizzato con centomila pezzi Lego. La comitiva ha avuto poi la possibilità di visitare, nella chiesa di Sant’Agata, il “Presepe Amazzonico e le sette meraviglie del mondo”: una iniziativa realizzata nell’ambito della “Missione Brasile”. Non meno importante è stata la possibilità di visitare le tante esposizioni della ceramica che ha reso e rende ancor più famosa la città di Caltagirone a livello nazionale ed internazionale, e di assistere alla sua lavorazione artigianale (dalla preparazione dell’argilla, alla formazione ed alla cottura dei tanti oggetti realizzati ed alla loro artistica decorazione). Fra gli altri passaggi che hanno caratterizzato l’intensa giornata significativa è stata la visita ad una azienda di apicoltura. A Alla gita a Caltagirone hanno partecipato anche il vice-presidente Enzo Cavallo e le componenti del direttivo Maria Pina Giurdanella e Tina Cassisi. La comitiva è stata organizzata e guidata dal segretario Orazio Frasca.