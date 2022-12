Manovra 2023, la Cna di Siracusa: servono incentivi mirati

"La Confederazione Nazionale dell'artigianato e delle PMI di Siracusa ha inviato una nota dettagliata ai deputati nazionali espressione del territorio, con l'obiettivo di dare massima attenzione ad alcuni dei temi più importanti per le nostre imprese" .Così il segretario provinciale di CNA Siracusa Gianpaolo Miceli e la presidente territoriale Rosanna Magnano. Si tratta di un documento che prende spunto anche dai principali temi oggetto della prossima assemblea provinciale di CNA, prevista domenica 11 dicembre alle 10.30 all'Urban Center di Siracusa.

"Abbiamo messo al centro del dibattito alcuni argomenti ritenuti centrali nel corso dell'ultima direzione territoriale della nostra associazione - spiegano Miceli e Magnano - e cioè, nel dettaglio, la necessaria proroga del credito d'imposta per il mezzogiorno così come quello per le ZES, strumenti fondamentali e rodati senza i quali si ridurrebbe fortemente il peso degli investimenti nel mezzogiorno."

"A questo si aggiunge il tema dell'energia - concludono i due esponenti di CNA Siracusa - con delle soluzioni cruciali per l'autoproduzione da parte delle PMI e i bonus edilizi per i quali è ormai inderogabile uno sblocco della cessione con una importante azione dello Stato".