Al Teatro Fellini di Catania Jessica Ferro in "Joan Crawford Diva di Cristallo"

Andrà in scena i prossimi 16, 17 e 18 dicembre al Teatro Fellini di Catania “Joan Crawford Diva di Cristallo” di Antonio Mocciola, regia di Miriam Mesturino, che vedrà sul palco l’attrice romana Jessica Ferro.

Una pièce teatrale che vede la regia capillare della celebre attrice, doppiatrice e regista teatrale Miriam Mesturino, figlia d’arte, cresciuta fin da bambina tra danza e recitazione. Un atto unico che vede la Ferro come unica protagonista sul palco, in una interpretazione profonda, intensa, tragica, in un tributo a Joan Crawford, una delle grandi interpreti del cinema statunitense: dal cinema muto degli anni ‘20 fino agli anni ’40, la sera della sua proclamazione a vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista.

L’abito di scena di Jessica Ferro è realizzato da Bàste Sartoria, scenografia Eventi di Cartone.

Joan Crawford Diva di Cristallo

Teatro Fellini Via Enna 26 – Catania

Venerdì 16 dicembre ore 21.00

Sabato 17 e Domenica 18 dicembre ore 18.00

Per info e prenotazioni tel. 095-506565 Cell. +39 338 769 1944

Portrait Jessica Ferro: Photo Credits Matteo Nardone