Misterbianco, tentato duplice omicidio: arrestato dalla Polizia un 47enne

La Procura della Repubblica del Tribunale di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto nei confronti di Giuseppe Tirenni, 47 anni, in quanto gravemente indiziato dei reati di tentato duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, nonché di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla Squadra Mobile, avviate nel pomeriggio dello scorso 16 novembre, a seguito di segnalazione al Numero Unico d’Emergenza dell’arrivo al Pronto Soccorso di una persona attinta da colpi di arma da fuoco. Grazie al rinvenimento e sequestro, in esito a sopralluogo sul teatro dell’evento svolto dalla Polizia giudiziaria, unitamente a personale specializzato del Gabinetto di Polizia Scientifica, di tre bossoli calibro 7,65 GFL ed alle successive indagini, si è accertato che la vittima presentava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni e che era stata colpita alla coscia sinistra. Alla base di tutto, contrasti tra il proprietario di un terreno con annesso fabbricato, ubicato proprio in corrispondenza del luogo del ferimento, in territorio di Misterbianco, e l’attuale conduttore, ossia Giuseppe Tirenni. L’azione delittuosa è maturata, infatti, per presunte inadempienze di quest'ultimo, sia in ordine al pagamento del canone di locazione, sia in ordine alle spese per i consumi ed allo scopo di porre fine a tali condotte, essendosi il proprietario determinato, con l’ausilio di altre due persone, a tagliare con un flex il lucchetto, con cui il cancello dell’abitazione era assicurato e ad apporne uno in sostituzione, in modo da ritornare in possesso dei locali. La reazione di Tirenni non si è fatta attendere ed è maturata contro il proprietario della casa che stava per essere data in affitto. Tirenni ha sparato contro il proprietario dell'immobile e contro la sua auto. Giuseppe Tirenni è stato poi rintracciato dagli agenti e condotto nel carcere di Piazza Lanza, a Catania