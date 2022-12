L'attentato alla scuola carabinieri di Fossano, in Appello chiesto l'ergastolo per Cospito

Il procuratore generale Francesco Saluzzo,a conclusione della sua requisitoria, durante l'udienza d'Appello che si sta svolgendo a Torino, ha chiesto per l'anarchico Alfredo Cospito l'ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2005.

Per la compagna di Cospito, Anna Beniamino Saluzzo la Procura ha chiesto 27 anni e un mese.

"Condannato in un limbo senza fine, in attesa della fine dei miei giorni Non ci sto e non mi arrendo ma continuerò il mio sciopero della fame per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo fino all'ultimo mio respiro per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo Paese", ha detto Cospito in una dichiarazione spontanea nel corso dell'udienza che si è aperta a a Torino.

L'anarchico, sotto regime del 41 bis, è collegato in video conferenza dal carcere di Sassari.