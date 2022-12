Affonda un barchino a Lampedusa, dispersi 4 migranti: 2 sono bambini

Un barchino di 6 metri è affondato ieri sera nelle acque antistanti a Lampedusa.

Trentadue migranti, fra cui 3 donne, sono stati salvati dalla motovedetta Cp327 della Guardia Costiera.

Vi sono però quattro dispersi, fra cui due bambini di 6 mesi e 6 anni i cui genitori sono sbarcati - insieme agli altri 30 migrati - a Lampedusa. Gli altri due di cui non si hanno più notizie sono due uomini.

Questa mattina intanto i team di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents hanno effettuato una seconda operazione di salvataggio in mare: 90 persone, di cui oltre 35 minori e 5 donne, che viaggiavano su un gommone. A bordo ci sono adesso 164 sopravvissuti, tra cui 14 donne e circa 50 minori non accompagnati. Il più piccolo di loro ha soli 10 anni.

Altri 103 migranti sono stati soccorsi durante un'operazione condotta dalla Humanity 1 e dalla Louise Michel in acque internazionali al largo della Libia. Durante l'intervento, informano le ong, le navi umanitarie sono state "assaltate verbalmente" dall'equipaggio - armato con una mitragliatrice - di una motovedetta libica arrivata sul posto.