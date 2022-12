Allattamento al seno, giornata di formazione al San Marco di Catania

La promozione dell’allattamento materno è uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello mondiale, come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sensibilizzare gli operatori della nascita sui benefici dell’allattamento al seno è quindi un passo importante verso la condivisione e la diffusione di questi benefici tra la popolazione, anche al fine di moltiplicarne gli effetti.

Pertanto, con questo scopo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, ha voluto promuovere una giornata di formazione sul tema “Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno secondo le linee di indirizzo nazionale ed internazionale”.

L’evento è stato organizzato dall’Unità Operativa Semplice “Educazione alla Salute” di cui è responsabile Rosalba Quattrocchi e la collaborazione dell’Unità Operativa Semplice Formazione e Aggiornamento di cui è responsabile Angelo Gambera. La partecipazione da parte dei professionisti del settore materno-infantile è stata molto importante.

“L’obiettivo –ha affermato il direttore sanitario dell’Azienda, Antonio Lazzara, nei saluti iniziali- è quello di creare un rapporto tra assistenza e formazione di qualità per fare in modo che tutti noi ci sentiamo parte di un sistema, consolidando le nostre conoscenze, soprattutto quelle da portare al di fuori dell’azienda”.

Le relazioni dell’incontro sono state curate dalla presidente del corso di laurea in Ostetricia Manuela Caruso, da Daniela Cutuli dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio, Maria Carmela Caracciolo responsabile dell’ambulatorio dell’allattamento materno nell’ambito dell’Uoc Utin e Neonatologia, Oriana Territo ostetrica del complesso parti del presidio Rodolico e Daniela Rotella ostetrica del complesso parti del presidio San Marco.

“L’iniziativa di oggi è di grande rilevanza, sia dal punto di vista medico, sia da quello sociale –ha sottolineato la professoressa Caruso-. Abbiamo necessità di promuovere l’allattamento al seno, soprattutto avendo dati che ci dicono che in Italia il tasso dell’allattamento è molto al di sotto di quanto indicato dall’Oms. I benefici sono numerosissimi, ben noti dagli operatori sanitari e devono essere diffusi in particolare alle mamme. Noi tutti dobbiamo quindi impegnaci per superare gli ostacoli anche di carattere culturale che impediscono l’affermarsi di una pratica naturale tanto importante quanto trascurata”.

Il confronto dal punto di vista dei contenuti scientifici e l’analisi approfondita effettuata nel corso degli interventi della giornata formativa, hanno permesso di rilanciare l’attività del gruppo di collaborazione multidisciplinare dell’azienda, condividere e aggiornare gli strumenti di valutazione a disposizione dell’organismo.