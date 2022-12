Bronte, tre depuratori di acqua installati in altrettante scuole

Tre depuratori per la normale acqua del rubinetto sono stati istallati nel plesso centrale del I Circolo e nei plessi Sciarotta e Mazzini del II Circolo di Bronte. Consentirà agli scolari, che hanno anche ricevuto in omaggio delle borracine in alluminio, di bere l’acqua dell’acquedotto depurata. Questo grazie al progetto promosso dal Comune di Bronte ed attuato dalla Stei (Soluzioni tecnologiche per l’eco compatibilità e l’ambiente). I tre depuratori sono stati inaugurati alla presenza delle dirigenti scolastiche Biagia Avellina e Gabriella Spitaleri, del sindaco Pino Firrarello e dell’assessore Maria De Luca che ha promosso l'iniziativa. “Considero il progetto rivoluzionario – ha affermato Firrarello – perché dissuade ad utilizzare l’acqua minerale che compriamo nelle inquinanti bottiglie di plastica. Servirà a sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie”.

“Daremo alla comunità scolastica – ha aggiunto l’assessore De Luca – non solo un’acqua più buona, ma anche l’occasione per promuovere comportamenti ecocompatibili”.

Presenti alle tre cerimonie i vertici regionali della Stei e Giuseppe Lazzaro, responsabile del progetto finanziato grazie al contributo di diverse aziende locali. E' previsto il servizio di manutenzione gratuita per gli impianti di depurazione per 5 anni.