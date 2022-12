Palermo, investito dal treno sulla tratta per l'aeroporto, muore un giovane

Un giovane, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato investito e ucciso da un treno a Palermo, sulla linea ferrata all'altezza di Cardillo. La circolazione sulla tratta Palermo-Punta Raisi per l'aeroporto è stata sospesa. Addosso alla vittima non sarebbero stati trovati documenti. Sono in corso le indagini da parte della Polizia ferroviaria per identificare il giovane. Oltre agli agenti e il medico legale sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118. Da stabilire se si sia trattato di incidente o di un suicidio.