Il. Brasile cala il poker alla Corea del Sud e vola ai quarti

Il Brasile cala il poker contro la Corea del Sud, superata 4-1 allo Stadium 974 di Doha e vola ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022, dove affronterà i vice campioni in carica della Croazia, il prossimo 9 dicembre alle ore 16. Tutto facile per la Selecao sin dai primi minuti: la sblocca Vinicius al 7', dopo 13' arriva il raddoppio di Neymar su rigore. Al 29' segna Richarlison che chiude una stupenda azione di prima. Al 36' è Paquetà a firmare il poker con un tiro al volo su assist di Vinicius. Nella ripresa il Brasile rallenta e la Corea segna il gol che salva l'onore al 76' con Paik. Tite per l'occasione ritrova Neymar e gli dà subito la maglia da titolare. Si rivede anche lo juventino Danilo, spostato a sinistra con Militao sull'out opposto per controllare il pericolo numero 1 Son Heung-Min. Paulo Bento per la sua Corea ritrova Kim Min-Jae in difesa e promuove l'uomo qualificazione Hwang Hee-Chan. Partita che ha poco da dire, in meno di un quarto d'ora i verdeoro sono avanti di due reti. La squadra di Tite si diverte, gioca a memoria, fa viaggiare il pallone a velocità inaccessibili per gli avversari, che non riescono mai a contrastare le avanzate della Seelçao. Al 7' arriva l'1-0 con Vinicius che segna il suo primo gol ai Mondiali, facendosi trovare pronto su assist di Raphinha. Poi è la volta di Neymar, che ringrazia il maldestro Jung Woo-Young che stende Richarlison e trasforma il rigore del 2-0: Pelè ora è a una sola lunghezza. Il 3-0 è spettacolo puro vengono persino coinvolti i difensori centrali a tessere la manovra offensiva: Marquinhos per Thiago Silva, filtrante da numero 10 per Richarlison che ringrazia e segna. Infine il poker, con un piatto di Lucas Paqueta che raccoglie un morbido cucchiaio di Vinicius dalla sinistra. La Corea prova a rialzare la testa nella ripresa anche grazie ad un Brasile che cala vistosamente il ritmo e trova il gol della bandiera al 76' con uno splendido sinistro dalla distanza di Paik Seung-Ho. Poco prima Tite premia prima Dani Alves, permettendogli con il suo ingresso in campo di superare Roberto Carlos balzando al 2° posto dei giocatori più presenti della Seleçao con 126 gettoni, uno in più di Roberto Carlos. Primo resta Cafu a quota 142.