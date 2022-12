E' morta a 71 anni l'attrice Kirstie Alley, star di film come 'Senti chi parla', e della sitcom 'Cin Cin'.Alley era malata, hanno spiegato i suoi figli True e Lillie Parker, in un post su Twitter. Il manager di Alley, Donovan Daughtry, ha confermato la morte in una e-mail all'Associated Press."Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinaria", hanno scritto i suoi figli.