Frattura nella maggioranza a Rosolini, in bilico l'alleanza con 'Insieme per Rosolini'

Sembra oramai insanabile la frattura nella maggioranza al Comune di Rosolini. Dopo le assenze di 'Insieme per Rosolini' negli ultimi due consigli comunali, il Movimento che fa capo a Peppe Agricola e Turi Giarratana, hanno disertato la riunione di maggioranza che era stata convocata ieri a palazzo di Città. L'unico consigliere che ha preso le distanze da 'Insieme per Rosolini', è stato il consigliere Pippo Gambuzza, sempre presente in aula durante i lavori consiliari. Nella mattinata odierna Gambuzza potrebbe prendere decisioni importanti ed è prevedibile una sua uscita dal gruppo per dichiararsi 'indipendente', ma sostenendo sempre la maggioranza Spadola. Nessuna preoccupazione in seno alla maggioranza, che in aula ha dimostrato di avere i numeri per potere andare avanti e quindi governare.