Rapina al pub 'Shiagù' a Termine Imerese: cinque persone arrestate

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, accusati, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso e detenzione abusiva di armi.

Secondo l'accusa, sarebbero i responsabili della rapina al pub "Shiagù" di Termini Imerese del 9 luglio scorso quando tre giovani armati di pistola hanno fatto irruzione e si sono fatti consegnare l'incasso.

Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e i tabulati telefonici i carabinieri sono riusciti ad identificare gli autori e a ricostruire sia le fasi preparative che quelle esecutive della rapina. Oltre agli autori gli investigatori sono riusciti a risalire ai due giovani che hanno fatto da palo per agevolare la fuga della banda a bordo dell'auto in uso a uno di loro. Tutti e cinque sono stati portati nel carcere Burrafato di Termini Imerese. All'esecuzione dell'ordinanza hanno collaborato anche carabinieri dello squadrone eliportati cacciatori "Sicilia", del nucleo cinofili di Palermo e delle stazioni di Palermo Olivuzza, Lampedusa e aeroporto Punta Raisi