Barcone alla deriva, soccorsi 250 migranti da Humanity1

Altri due interventi di salvataggio questa notte e stamattina per la Humanity 1 al largo della Libia. La prima imbarcazione soccorsa nella notte era semiallagata ed a rischio di affondare.

Il veliero Louise Michel l'ha raggiunta per primo ed ha distribuito giubbotti gonfiabili.

Diverse persone sono cadute in acqua. E' poi arrivata la Humanity 1 che ha preso a bordo i 49 naufraghi. Presente in area anche una motovedetta libica.

Alle sette di questa mattina il secondo intervento in favore di un gommone sovraffollato alla deriva. Oltre 100 persone sono state prelevate. Ora sono più di 250 i migranti a bordo della nave umanitaria. Le autorità di Malta e Italia, afferma la ong Sos Humanity, sono stati informate delle operazioni ma "non hanno adempiuto ai loro doveri di coordinamento"