Ragusa, riparte al Teatro Don Bosco la stagione concertistica di Melodica

A dicembre si inaugura a Ragusa la 28esima stagione Concertistica Internazionale “Melodica” e porta con sé già una novità. La rassegna cambia infatti location e gli affezionati spettatori saranno accolti nell'accogliente teatro Don Bosco di Ragusa. Il primo concerto, “Incantamenti del Natale – dal vecchio al nuovo mondo”, sarà sabato 10 dicembre alle ore 20.30, con ingresso al pubblico alle ore 20.00, e già dal titolo lascia immaginare evanescenti atmosfere e suggestive sensazioni. Il Trio Accord, composto da Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello ed Ezio Testa alla fisarmonica, accompagnerà la splendida voce di Roberta Giannini, per una serata gioiosa e coinvolgente che, attraverso appassionanti melodie, con un programma dedicato anche al Natale, si trasformerà in un viaggio in musica dall’Europa all’America.