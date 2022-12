Passaggio di proprietà auto non va a buon fine: denunciato a Noto per truffa

Agenti del Commissariato . di Noto hanno denunciato un uomo di 44 anni, per il reato di truffa.

La vittima del reato, un uomo di 44 anni, consegnava ad un intermediario la somma pattuita di 1600 di cui 350,00 quale corrispettivo per il passaggio di proprietà di un’autovettura. L’uomo avrebbe dovuto inoltrare la somma di denaro ad una concessionaria al fine di perfezionare sia l’acquisto che il passaggio di proprietà. Tuttavia, a distanza di mesi, la vittima non poteva utilizzare il veicolo poiché non era mai stato perfezionato il passaggio di proprietà. L’attività investigativa consentiva l’acquisizione della documentazione da cui emergevano profili di responsabilità penale dell’interrmediario il quale, mediante raggiri, vendeva il veicolo, intascando la somma di denaro di 1600 euro, senza mai inoltrarla alla concessionaria per definire la vendita del mezzo.