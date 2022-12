Oltraggio a pubblico ufficiale, denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 58 anni, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

L’uomo, in occasione di un controllo operato dagli agenti al proprio genero, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, infastidito da tale circostanza, andava in escandescenza e inveiva contro i Poliziotti, offendendoli pesantemente, rifiutandosi di declinare le generalità.