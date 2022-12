Ucciso per sventare una rapina, carabiniere ricordato a Partinico

Oggi ricorre il 38simo anniversario della morte dell'appuntato medaglia d'argento al valor civile Antonino Favazzi, caduto in servizio. Alle 10, al cippo a lui dedicato in via Favazzi, a Partinico, si è svolta una cerimonia commemorativa. Il comandante del gruppo carabinieri di Palermo, tenente colonnello Aniello Schettino, il neo eletto sindaco di Partinico Pietro Rao, il parroco Salvatore Salvia e i familiari della vittima hanno deposto una corona d'alloro e reso gli onori al caduto. L'appuntato Favazzi prese servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Partinico nel 1980 come autista del nucleo radiomobile. Il 2 dicembre 1984, durante un servizio intervenne per sventare una rapina in corso in un circolo ricreativo di Partinico. Nel conflitto a fuoco sia l'appuntato che il carabiniere intervenuto furono feriti. L'appuntato Favazzi morì in ospedale dopo 4 giorni.