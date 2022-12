Regione, Dipasquale:"Parole gravi di Falcone sulla Sanità, riferisca all'Aula"

"Le parole pronunciate dall'assessore Falcone nella lite con Gianfranco Miccichè sulle nomine nella sanità sono gravi: e mi auguro che vengano chiarite in Aula dallo stesso assessore". Lo ha dichiarato il deputato del Pd all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, intervenendo nel corso della discussione generale sul ddl Variazioni di bilancio. Dipasquale si è rivolto allo stesso Falcone, presente in Aula: "Da tempo dicevamo che stavate lottizzando la sanità ma sabato è stato lei stesso a ricordarlo. Se tutto ciò risponde al vero - ha aggiunto il parlamentare dem - vogliamo conoscere i nomi e i riferimenti politici di quelle nomine". Dipasquale, infine, è tornato anche sul pronunciamento della Corte dei conti sul Rendiconto 2020: "Avete scaricato sull'ex governatore Crocetta le responsabilità di una vostra scelta come quella del pagamento decennale del disavanzo - ha concluso Dipasquale rivolgendosi ai banchi del governo -, uno spettacolo indecente".