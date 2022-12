Consiglio comunale di Catania approva bilancio consolidato

Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato con diciannove consiglieri favorevoli e sette astenuti il Bilancio consolidato 2021 con "Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo amministrazione pubblica", trattazione richiesta con carattere d'urgenza dal commissario straordinario Federico Portoghese.

L'atto rappresenta l'ultimo step del complesso iter sulla programmazione contabile che ha visto solo pochi giorni fa l'approvazione del rendiconto 2021 e dello strumento finanziario previsionale 2022/24. In questo modo si è conclusa la sessione di bilancio, ulteriore passaggio fondamentale per l'azione di risanamento del Comune, che per diverse sedute ha impegnato il consiglio.

Con l'adozione del bilancio consolidato e la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico e patrimoniale del gruppo locale, il Consiglio comunale, dopo diverse riunioni dedicate all'esame dei documenti contabili, ha concluso la sessione di bilancio che nei giorni scorsi ha condotto anche all'adozione del rendiconto 2021.A conclusione della seduta, il consigliere Giuseppe Castiglione, neo eletto deputato all'Ars, ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico, dopo che un mese addietro aveva già lasciato quello di presidente dell'assemblea cittadina, per via del suo insediamento nel parlamento regionale. Al suo posto subentrer

Bruno Brucchieri, primo dei non eletti nella lista "Grande Catania-Mpa".