Scontro tra due auto a Favara, 19enne grave in ospedale

Un diciannovenne di Favara è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un incidente automobilistico avvenuto in via Aldo Moro, a Favara, nell'Agrigentino.

Il giovane era a bordo di una Fiat Seicento, guidata da un suo amico di 23 anni. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv Bmw. L'impatto è stato devastante. La vettura si è più volte ribaltata, distruggendosi. I feriti sono stati soccorsi dal personale delle ambulanze del 118, dai vigili del fuoco del comando provinciale e dai carabinieri. Solo qualche trauma per il 23enne alla guida della Seicento, che è ricoverato all'ospedale di Agrigento, mentre il 19enne è subito apparso in gravi condizioni ed è stato trasferito con l'elicottero a Palermo dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Illeso, anche se in stato di shock il 41enne che guidava il Suv. I militari dell'Arma si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dei fatti, e stabilire le responsabilità.