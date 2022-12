Palazzolo, al Museo dei Viaggiatori si presenta domenica 11 il libro "Talìa"

Nel Museo dei Viaggiatori in Sicilia di Palazzolo Acreide, domenica 11 dicembre alle 17:30, si terrà la presentazione del libro “Talìa. Sguardi inediti sulla Sicilia, i siciliani e la sicilianità” (Kerayles, 2022) di Andrea VACCARO e Camillo BECCALLI, all'interno della sala conferenze (ingresso da via Maestranza, 5). Dopo i saluti di Salvatore GALLO (sindaco di Palazzolo Acreide), Francesca GRINGERI PANTANO (direttrice del Museo dei Viaggiatori) e Silvio APARO (giornalista e responsabile editoriale di Kerayles), gli autori del libro, Andrea VACCARO e Camillo BECCALLI, dialogheranno con Carmelo SCANDURRA (condirettore del Museo dei Viaggiatori).

Da Mario Savio a Orso Mario Corbino; dalle madri costituenti Maria Nicotra e Ottavia Penna ai coniugi Ornat che stanno riportando la cultura ebraica alla Giudecca di Ortigia; dal Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo al giovane imprenditore Alessandro Modica. Come scrive Danilo Giulietti nella prefazione: «è un avvincente racconto, non solo per i Siciliani, ma anche per chi vorrà amare la Sicilia».