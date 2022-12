Folla festante a Torino per festeggiare il successo del Marocco

Una folla festante di persone si è riversata in strada a Torino in zona corso Giulio Cesare per la vittoria del Marocco contro la Spagna che manda la formazione nordafricana ai quarti del Mondiale di Qatar 2022. La via è stata chiusa al traffico: festeggiamenti in corso da parte della numerosa comunità marocchina, con tanto di fuochi di artificio per le strade lungo largo Novara. Tante le famiglie con donne e bambini che si sono uniti ai giovani.