Siracusa, nella Chiesa di San Filippo alla Giudecca concerto dell'Immacolata

In occasione dei festeggiamenti per l’Immacolata, si terrà giorno 7 alle ore 19:00 nella Chiesa di San Filippo alla Giudecca, a Siracusa, il concerto “ Per un Natale di pace” eseguito dal Coro delle Voci Bianche e dai solisti della Scuola di Musica “Nino Cirinnà” diretti dal Maestro Mariuccia Cirinnà organizzato dall’Accademia delle Musae Auser APS ETS di Siracusa,

Il concerto sarà un momento per rinnovare le speranze che questo sia un Natale di pace, è questo il messaggio che i piccoli coristi del Coro delle Voci Bianche vogliono dare alla cittadinanza ed all’intera umanità con un ricco repertorio natalizio; si esibiranno: Alessia Lo Re, Angelo Rizza, Annalù Bianca, Antonino Bianca, Carlotta Primavera, Federica Giaquinta, Federica Lo re, Flavio Barbera, Francesca Baldacchino, Giorgio Signorelli, Helena Montoneri, Leonardo Donzella, Lucia Stella Scuotto, Lucio Scarfì, Melissa D’Angelo, Minash Vthanwasm, Nicoletta Sastri, Omar Monterosso. Paolo Ingarao, Sarah Modica, Sofia Carrubba, Sofia Scarso.