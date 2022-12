Siracusa, tentano il furto da un autosalonista: l'allarme mette in fuga i ladri

Erano riusciti ad introdursi nel recinto di un autosalonista di Siracusa, ai 'Pantelli', ma il sistema di allarme gli ha mandato in fumo il colpo. Il fatto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Due malviventi con il volto coperto, sono entrati all'interno del piazzale. Ma qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto in quanto è scattato il sistema di allarme. In pochi minuti in via Pantanelli sono arrivate le volanti della polizia. Nel frattempo le telecamere hanno registrato le fasi del mancato furto. Dale immagini, infatti si vedono due persone incappucciate che cercano di puntare afli uffici. Le squenze video sono state acquisite dalla polizia nel tentativo di risalire ai presunti ladri.