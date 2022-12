Palermo, stagione Extra Series del Bass Group: al Real Teatro Santa Cecilia la voce di Daria Biancardi

La voce nera e graffiante siciliana inaugura la stagione Extra Series del Brass Group. In scena il 9 dicembre alle ore 21.30 ed il 10 alle ore 19.00 Daria Biancardi con lo spettacolo A soulful of Christmas al Real Teatro Santa Cecilia a Palermo. Per il suo nuovo spettacolo “A soulful of Christmas”, l’artista siciliana ha impaginato un programma che declina in chiave natalizia il repertorio soul più caldo, coinvolgente ed emozionante. E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.