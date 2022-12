Palermo, Premio Toffa 2022: vince nella sezione inediti "Di notte, solo di notte" di Giusi Russo

“Con uno stile intenso e poetico che cattura e avvolge il lettore, l’autrice celebra un’opera d’amore commovente e toccante. Pagine che scavano nei sentimenti più intimi dell’essere umano in cui ogni frase vibra e vive come la storia di dolore e di riscatto narrata”. È con questa motivazione che la Giuria del Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa- composta da esperti del mondo della cultura e del giornalismo- ha assegnato il primo premio nella sezione romanzi inediti a “Di notte, solo di notte”, edito da Rossini e scritto da Giusi Russo.

L’autrice, una scrittrice ed insegnante palermitana, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva ufficiale che si è tenuta all’Auditorium dell’Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza a Palermo, lo scorso 3 dicembre. È stata Antonietta Greco, Presidente dell’Associazione Archetipa- che ha ideato il progetto dedicato alla memoria della conduttrice e giornalista italiana Nadia Toffa- a consegnarle la targa premio. “Un riconoscimento prestigioso- dichiara Giusi Russo- che accolgo con grande gioia e con un pensiero affettuoso a Nadia, al suo amore e alla sua lotta per la vita, alla sua forza”.