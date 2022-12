Ida Cuffaro diventa magistrato, il papà: il suo successo sconfigge la mia sconfitta

Ida Cuffaro, figlia dell'ex presidente della Regione siciliana Totò, è diventata magistrato. La proclamazione ieri a Roma ma senza il papà, come riporta l'edizione on line del Giornale di Sicilia. Il commissario della Dc nuova lo ha annunciato durante un convegno organizzato ieri dall'Associazione nazionale delle piccole imprese. "E' un giorno importante - ha detto -. Il suo successo sconfigge la mia sconfitta". Cuffaro è stato di recente riabilitato dal Tribunale di sorveglianza dopo aver scontato una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra. Nelle ultime elezioni amministrative di Palermo e regionali in Sicilia la sua discesa in campo al fianco dei candidati - poi eletti - Roberto Lagalla e Renato Schifani, ha sollevato più di una polemica. La figlia dell'ex governatore, che da sempre ha scelto di non apparire, dimostrandosi molto riservata, ha superato anche il concorso per l'avvocatura e vinto un dottorato all'Università di Palermo.