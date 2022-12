Riccardo Gennuso (Fi) vice presidente dell'Antimafia: al vertice Cracolici (Pd)

Riccardo Gennuso, neo deputato di Forza Italia all'Ars porta a casa un grande risultato. Oggi pomeriggio a Palermo è stato eletto vice presidente della Commissione regionale Antimafia. Al vertice della Commissione è stato eletto Antonello Cracolici del Pd. Il parlamentare all'Ars, originario di Rosolini, ha commentato a caldo: " Non si può fare la lotta alla mafia senza avere la memoria". Riccardo Gennuso ha poi ringraziato i colleghi dell'Antimafia che lo hanno votato.

"Voglio ringraziarvi per la fiducia che avete espresso nei miei confronti quasi a scatola chiusa - ha detto il giovane deputato - per avermi attribuito questo incarico. Anche se neo deputato, nel corso di questo percorso che faremo insieme, il mio impegno sarà massimo per onorare la carica che democraticamente mi avete accordato. La lotta alla mafia è un tema ancora molto sentito In Sicilia e non bisogna arretrare di un solo millimetro nel denunciare infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori della pubblica amministrazione.

Per ciò che mi riguarda - ha concluso Riccardo Gennuso - lo farò da uomo e deputato libero, senza l’etichetta di partito, perché la vigilanza sul fenomeno mafioso, non può avere etichette". Riccardo Gennuso nel suo ruolo di imprenditore, è stato vittima della mafia. Mafiosi che ha avuto il coraggio di denunciare e farli condannare.