Modica, spento l'incendio in una casa popolare di Treppiedi Nord: solo paura

E' stato spento dopo circa tre ore di lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e del comando provinciale di Ragusa l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento delle case popolari di Treppiedi Nord, al quartiere Sacro Cuore di Modica. Per evitare rischi ai residenti nel Palazzo di corso Sandro Pertini, è stato evacuato lo stabile. In serata, dopo gli accertamenti tecnici dei Vigili del fuoco, i residenti sono stati fatti rientrare. Ancora da stabilire i danni e la causa delle fiamme.