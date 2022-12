Ars, Tiziano Spada (PD): salvati i Carnevali storici di Floridia, Avola e Palazzolo

«Salvati i Carnevali storici della Sicilia. Tutto merito di un emendamento che ho presentato, con i colleghi del Pd, in commissione Bilancio». Lo comunica il deputato regionale Tiziano Spada, che spiega: «L’emendamento, votato oggi in Aula, nell’ambito delle variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, consentirà ai Comuni rientranti nei Carnevali storici, tra cui quelli di Floridia, Avola e Palazzolo Acreide, di poter utilizzare nel 2023 le somme stanziate nel 2022 e che rischiavano di andare perdute».

Il parlamentare regionale aggiunge: «Per Comuni in dissesto, come quello di Floridia, che non possono utilizzare fondi propri, si tratta di un’importante boccata d’ossigeno, frutto di un lavoro sinergico che si sta portando avanti con l’amministrazione comunale di Floridia e, più in generale, con il territorio. Tale iniziativa, inoltre, consente di valorizzare e dare il giusto riconoscimento a una delle tradizioni più radicate e conosciute della Sicilia anche al di fuori dell’Isola e alla maestria di artigiani che, con passione e abilità, si dedicano a questa vera e propria arte. Senza contare poi - conclude Tiziano Spada – che tutto ciò consentirà di regalare momenti di socialità e di spensieratezza ai cittadini di ogni età, dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto all’emergenza sanitaria».